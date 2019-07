Με έμπνευση από τα... μεταλλεία της πόλης η νέα φανέλα της Ντόρτμουντ! (vid)

Οι Βεστφαλοί έχουν μια από τις καλύτερες εκτός έδρας φανέλες που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι και αυτή τη στιγμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Με συνδυασμό μαύρου και γκρίζου χρώματος, η εμφάνιση είναι εντυπωσιακή και έμπνευση αποτέλεσαν όσοι εργάζονται στα μεταλλεία της πόλης.

«Όταν είμαστε ενωμένοι, δεν μας διασπά κανείς! Φτιαγμένοι από... μέταλλο» είναι το μήνυμα της ομάδας...

Together We Are Unbreakable.

BVB Away 19/20. Made From Steel pic.twitter.com/WXFiYui44l

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 12, 2019