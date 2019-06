Φοβάται το πόδι του και σταματάει τη μπάλα ο Σκουντέρι!

Ο 21χρονος άσος, άρχισε να φορτσάρει τον τελευταίο καιρό και τον Μάιο κατάφερε να συμμετέχει στην αποστολή της δεύτερης ομάδας της Μπορούσια Ντόρτμουντ, στα παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος.

Χρειάστηκε να παραμείνει εκτός δράσης για 1.000 μέρες, να μπει 9 φορές στο χειρουργείο έπειτα από τον σοκαριστικό τραυματισμό που είχε υποστεί τον Σεπτέμβρη του 2016 καταστρέφοντας τα πάντα στο πόδι του, όμως, ήταν τρομερά δυνατός.

Οι Βεστφαλοί στάθηκαν στο πλευρό του, αποφασίζοντας να του πληρώσουν και τις σπουδές του στο αθλητικό management, σε περίπτωση που τελικά δεν μπορούσε να συνεχίσει την επαγγελματική του καριέρα.

Μέχρι πρότινος, όλα έδειχναν πως ο Ντάριο Σκουντέρι θα σημείωνε τεράστια νίκη και θα έβαζε πλέον τ' όνομά του στα πλάνα του Λουσιέν Φαβρ από τη νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι σκέψεις του ήταν πολύ διαφορετικές.

Όπως ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ, λόγω του φόβου που έχει πλέον ο 21χρονος για το πόδι του και τη στιγμή που θα έπρεπε να πατήσει γερά στο χορτάρι, πήρε την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο...

Three years ago, Dario Scuderi (BVB II) suffered a horrific knee injury.

After continuous fighting and intensive rehab, he has decided to end his professional career in fear of relapse.

You’ll forever be part of the Dortmund family pic.twitter.com/MgDFdPrhaF

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 30, 2019