Μάρκο Ρίχτερ: Προκαλεί... σεισμούς στο Euro U-21! (vids)

Είναι ένα παιδί 21 ετών. Έδωσε το «παρών» στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ηλικιακής κατηγορίας U-21 και ο ομοσπονδιακός προπονητής του συγκεκριμένου τμήματος των Γερμανών, Στέφαν Κουντζ, του έδωσε την ευκαιρία να λάμψει, δίνοντάς του φανέλα βασικού τόσο στο πρώτο παιχνίδι των «πάντσερ» απέναντι στη Δανία, όσο και σε αυτό που διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στη Σερβία.

Ο νεαρός επιθετικός ανήκει στην Άουγκσμπουργκ, έχοντας αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής του κλαμπ έχοντας ξεκινήσει από τα μικρά κλιμάκια της SV Ried 1951 και περνώντας για λίγο και από τη Μπάγερν Μονάχου.

Μέχρι και την 29η αγωνιστική της Bundesliga για τη σεζόν 2018-2019, ο Ρίχτερ ήταν... στο πουθενά από άποψη συμβολής στην ομάδα του. Με τον Μανουέλ Μπάουμ στον πάγκο, η ομάδα πάλευε για ν' αποφύγει τον υποβιβασμό και ένα γεγονός έμελλε να τον αλλάξει ριζικά. Νέος προπονητής, πρόσληψη του Ελβετού, Μάρτιν Σμιτ και... ξαφνικά ένας άλλος Ρίχτερ!

Marco Richter scores his second of the night! 2-0 pic.twitter.com/fMfcSwLbcg

Παίρνει εμπιστοσύνη, γεμίζει αυτοπεποίθηση, παίρνει ευκαιρίες, τα δίνει όλα και καταφέρνει στα τελευταία έξι παιχνίδια του πρωταθλήματος απέναντι σε Άιντραχτ, Στουτγκάρδη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Σάλκε, Χέρτα και Βόλφσμπουργκ να ξεχωρίσει. Σε αυτά τα παιχνίδια σκόραρε τέσσερις φορές και έδωσε τρεις ασίστ, βγάζοντας στην επιφάνεια το ταλέντο και την εκτελεστική δεινότητα που κρυβόταν πίσω από την... ποδοσφαιρική αναρχία και το μυαλό που δεν μπορούσε να μπει σε καλούπια και ν' ακολουθήσει στρατηγικές και σχέδια στον αγωνιστικό χώρο.

Από τη στιγμή που έκανε αυτό το... κλικ και ο διακόπτης γύρισε, ο Μάρκο Ρίχτερ άρχισε να βλέπει πως πλέον το όνομά του άρχισε να χρειάζεται... περισσότερο μελάνι στον Τύπο και ανάγκασε τον κόσμο ν' ασχοληθεί μαζί του. Από τον περασμένο Απρίλη, λοιπόν, μέχρι και τα μέσα του Ιουνίου και το φετινό Euro U-21 στα γήπεδα της Ιταλίας, ο 21χρονος άσος φρόντισε να τα κάνει όλα σωστά και να δείξει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πως... κάτι έχει και αξίζει να το παρακολουθήσει ο κόσμος βλέποντάς τις κινήσεις και τη δράση του εντός αγωνιστικού χώρου.

Ξέρει που να «τρυπώσει» στην αντίπαλη άμυνα, έχει επενδύσει στο fear factor απέναντι στους αμυντικούς. Είναι ταχύς, είναι αποτελεσματικός μπροστά από την αντίπαλη εστία ακόμα κι αν δεν βρίσκεται σε προφανή θέση για γκολ. Ξέρει πολλούς τρόπους να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από απόσταση, με σώματα μπροστά του, αλλά ξέρει και να «εκτελέσει» σωστά όταν θα έχει τον τερματοφύλακα στο... έλεός του. Όπως το έκανε και στο πρώτο γκολ στο εντυπωσιακό 6-1 των Γερμανών απέναντι στους Σέρβους. Βρίσκοντας τον κενό χώρο, τρέχοντας στην πλάτη της άμυνας και τσιμπώντας τη μπάλα με το «μυτάκι». Αυτό θα πει... εκτέλεση. Κι ας μην είναι η θέση του αυτή του φορ. Κι ας παίζει πιο πολύ ως περιφερειακός ή δεύτερος επιθετικός. Το κουτάκι με τη λέξη «killer», είναι τικαρισμένο...

Love this goal from Marco Richter. The movement and then the finish is fantastic pic.twitter.com/4YtbR2GNTh

— Lou (@louorns) June 20, 2019