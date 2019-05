Άιντραχτ: Οι οπαδοί τραγουδούσαν «είμαστε μαζί σου» μετά το 6-1 από την Λεβερκούζεν! (vid)

Ανάμεσα στα παιχνίδια με την Τσέλσι για τα ημιτελικά του Europa League η Άιντραχτ γνώρισε τη συντριβή με 6-1 από την Λεβερκούζεν στην Bundesliga, με το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίχρονο! Παρά τη βαριά ήττα οι οπαδοί της μετά το τέλος του αγώνα έμειναν στις θέσεις τους, χειροκρότησαν τους παίκτες και τραγουδούσαν: «μας κάνεις χαρούμενους όταν κερδίζεις και ακόμη και όταν χάνεις θα είμαστε μαζί σου»!

Eintracht Frankfurt just lost 1-6 away at Bayer Leverkusen in a crucial game in the battle for Champions League football.

Their fans: "You make me happy when you win, and also when you lose, we'll still be by your side."

Great support.

Next up: Chelsea away.#B04SGE pic.twitter.com/xpCy2eb9bs

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 5, 2019