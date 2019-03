Ανακοίνωσε νεαρό αμυντικό από τη Βραζιλία η Λειψία (vid)

Οι «ταύροι» επισημοποίησαν την προσθήκη του νεαρού αμυντικού στο ρόστερ τους, με τον νεαρό άσο να μετακομίζει στη Γερμανία το προσεχές καλοκαίρι όπου και θα παραμείνει καλώς εχόντων των πραγμάτων τουλάχιστον μέχρι το 2023, όπως ορίζει και το συμβόλαιο που υπέγραψε με τη νέα του ομάδα.

Μέχρι τότε θα συνεχίσει ν' αγωνίζεται στην Παλμέιρας, από τα τμήματα υποδομής της οποίας έχει ξεκινήσει την καριέρα του, ενώ, σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει φτάσει μέχρι και την κ-20 της «σελεσάο».

DONE DEAL

RB Leipzig are delighted to announce the signing of Luan Cândido from @Palmeiras.

The 18-year-old defender will join us in the summer and has signed a contract with the club until 2023.

See you soon, Luan!

#DieRotenBullen pic.twitter.com/YNzHfgcMlG

