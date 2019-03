Πάκο Αλκάθερ: Από δεινός «εκτελεστής», τώρα σκοράρει με το σταγονόμετρο (pic)

Ο Ισπανός επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μετά και τις ευκαιρίες που απώλεσε απέναντι στην Τότεναμ το βράδυ της Τρίτης στον επαναληπτικό των «16» του Champions League όπου σταμάτησε η πορεία της ομάδας της Βεστφαλίας, έφτασε στις 20 τελικές προσπάθειες, με μόλις 1 γκολ μέσα στο 2019.

Αυτό το γκολ το πέτυχε την πρώτη μέρα του Μαρτίου στην ήττα από την Άουγκσμπουργκ με σκορ 2-1 για τη Bundesliga, διανύοντας πλέον περίοδο που δεν μπορεί να βοηθήσει κι εκείνος την ομάδα του, η οποία έχει χάσει το αβαντάζ που είχε αποκτήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και βρίσκεται απλά στο ρετιρέ λόγω υπεροχής στη διαφορά τερμάτων με τη Μπάγερν Μονάχου στην ισοβαθμία.

Στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, ο Πάκο Αλκάθερ και η αποτελεσματικότητά του σε συνεχόμενες συμμετοχές τόσο με τη Ντόρτμουντ όσο και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, είχε φτάσει σε σημείο να μετράει το απόλυτο σε 10 τελικές, σκοράροντας οποιαδήποτε στιγμή του δινόταν η ευκαιρία.

Έφτασε στα 13 τέρματα σε 30 ευκαιρίες, όμως πλέον έχει μόλις 1 γκολ σε 20 καλές στιγμές...

