Ο Κώστας Σταφυλίδης πέρασε την κάθετη, έγινε η παράλληλη από αριστερά και ο Γκορέτσκα έβαλε αυτογκόλ. Είχαν περάσει μόλις 13 δευτερόλεπτα για το πιο γρήγορο τέρμα στη φετινή Μπουντεσλίγκα, με την Αουγκσμπουργκ να κάνει το 1-0 κόντρα στην Μπάγερν, στο δικό της πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία.

Um, someone should tell Bayern the game has started.

15 seconds in. Own goal Goretzka. #FCAFCB pic.twitter.com/AIcnptC5VZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 15, 2019