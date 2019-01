Η Ντόρτμουντ... μπλοκάρει τη Σάλκε και την αρνητικότητα για το 2019 (pic)

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γ. με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Πολλές φορές, όλοι λέμε πως η αρνητικότητα, η μιζέρια, η γκρίνια και οι κακές σκέψεις μας κάνουν κακό και κάθε φορά όταν έρχεται η πρώτη μέρα του χρόνου αποφασίζουμε πως όλα τα παραπάνω πρέπει να τα αφήνουμε έξω από τη ζωή μας.

Κάπως έτσι και με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ που στους στόχους για το νέο έτος αποφάσισε να μπλοκάρει οτιδήποτε αρνητικό και ... είπε να μπλοκάρει τον λογαριασμό της Σάλκε στα social media σε ένα πολύ έξυπνο «πείραγμα» προς την μεγάλη της αντίπαλο...

Our 2019 Resolution: Blocking negativity from our life. pic.twitter.com/qDfYZBGkQ9

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 1, 2019