Η Χέρτα κατάφερε από στημένη φάση να βρει το γκολ στο παιχνίδι όπου φανερώθηκαν δύο πολύ καλά σχέδια τακτικής, με την οποία ναι μεν το ματς δεν... ζωήρεψε, αλλά αποσκοπούσε σε κάτι πολύ ουσιαστικό για όποια ομάδα έβγαινε νικήτρια. Ο σύλλογος του Βερολίνου προηγήθηκε στο 40' με την κεφαλιά του Μάρκο Γκρούιτς, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο του γκολ στη Bundesliga.

Η Άιντραχτ ανέβασε περισσότερα κορμιά μπροστά στο δεύτερο ημίχρονο και έπρεπε πλέον να τρέξει για να σώσει κάτι από το παιχνίδι, με τη Χέρτα ν' αντιλαμβάνεται ότι σε αντεπίθεση θα μπορούσε να βρει χώρους από τους οποίους θα κλείδωνε τη δική της νίκη, εφόσον φυσικά έκανε και αμυντικά σωστά τη δουλειά της. Οι ελπίδες της Άιντραχτ εναποτέθηκαν στους Ρέμπιτς και Γιόβιτς ώστε να προκαλέσουν κινδύνους στην εστία των γηπεδούχων στο Βερολίνο,

Marko Grujic has just scored for Hertha Berlin. pic.twitter.com/lwF9H1Tw3B

— Jack Sear (@JackSear) December 8, 2018