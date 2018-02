Οπαδοί της Μπάγερν την... είπαν στον Χούμελς επειδή πανηγύρισε γκολ της Ντόρτμουντ (pics)

Το βράδυ της Πέμπτης ο αμυντικός της Μπάγερν, Ματς Χούμελς πανηγύρισε με τιτίβισμά του στο twitter την ισοφάριση του Σμέλτζερ με την Αταλάντα, με την Ντόρτμουντ να παίρνει την πρόκριση για τους 16 του Europa League.

Ωστόσο, αυτό δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της Μπάγερν Μονάχου, οι οποίοι του την... έπεσαν στο twitter για το γεγονός ότι πανηγύρισε γκολ της πρώην ομάδας του, ρωτώντας τον μεταξύ άλλων γιατί έφυγε από την Μπορούσια για την Μπάγερν.

bwin Predictor* - Πότε θα σημειωθεί το πρώτο γκολ στους αγώνες Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι και ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός? (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

If you love @BVB then why you left them to their #1 rival??? …

Ο Χούμελς απάντησε στα αρκετά επιθετικά μηνύματα που δέχθηκε από τους φίλους της Μπάγερν, τονίζοντας ότι μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πανηγύρισε ένα γκολ ενός παίκτη με τον οποίο έπαιξαν για χρόνια μαζί.

Gotta love the Internet where people try to tell you that you are not allowed to celebrate (with) someone you played for so many years good night

— Mats Hummels (@matshummels) February 22, 2018