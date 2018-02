Στα 15 κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης ο Ρέτσος!

Το Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου της CIES έπειτα από λεπτομερή ανάλυση δυο ετών εντόπισε τα ταλέντα (U20) με τις καλύτερες προοπτικές σταδιοδρομίας. Το επίπεδο του πρωταθλήματος, τα αποτελέσματα των ομάδων τους και φυσικά τα στατιστικά των παικτών ήταν κριτήρια για την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της μελέτης. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, όχι μόνο βρέθηκε στην πρώτη 50αδα, αλλά ξεχωρίζει, καθώς το όνομά του θα το δούμε στη 12η θέση! Ο αμυντικός της Λεβερκούζεν κάνει τη διαφορά και στις ασπιρίνες, έχει αγωνιστεί σε 14 ματς ως βασικός, μετρά 1.117 λεπτά στην Bundesliga, αλλά και τρεις ασίστ! Αλλωστε, η Λεβερκούζν δίνει τη δική της μάχη για την κατάκτηση της 2ης θέσης και ο Ρέτσος συγκαταλέγεται στους πρωτεργάτες. Σε αυτούς τους αριθμούς προσθέτουμε και τέσσερις συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών κι έτσι ολοκληρώνεται το παζλ της επιτυχίας. Στην κορυφή βρίσκεται ο Τζίτζιο Ντοναρούμα, ο Αλμπαν Λαφοντ της Τουλούζ, ο Κιλιάν Μπαπέ της Παρί, ο Κρίστιαν Πούλισιτς της Ντόρτμουντ και ο Σαρ της Νις.

Most promising U-20 prospects in Europe by @CIES_Football pic.twitter.com/cKJixJOzeS

— FootballTalentScout (@FTalentScout) February 19, 2018