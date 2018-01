«Μπαμ» της Μπάγερν με Γκορέτσκα! (pic)

Την είδηση αποκάλυψε ο προπονητής της Σάλκε Κριστιάν Χαϊντέλ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κυριακάτικου αγώνα.

Οπως είπε, ο Γκορέτσκα τους ενημέρωσε ότι έχει συμφωνήσει με τη Μπάγερν και από την 1η Ιουλίου του 2018 θα είναι παίκτης των Βαυαρών.

Ο 22χρονος Γερμανός μέσος ήταν στο στόχαστρο πολλών ομάδων, όπως η Λίβερπουλ, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μείνει στη Γερμανία και στη Μπάγερν.

Πολλοί τον συγκρίνουν με τον Μίκαελ Μπάλακ και αδιαμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Γερμνανούς μέσους αυτή την εποχή! Eίναι 12 φορές διεθνής με τη Γερμανία και έχει έξι γκολ.

#Heidel: Leon #Goretzka informed us earlier this week that he wishes to leave the club and join @FCBayernEN. #s04 pic.twitter.com/d4G3qrk6ST

— FC Schalke 04 (@s04_en) 19 Ιανουαρίου 2018