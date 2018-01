Μπάγερν για Ζέλσον Μάρτινς (vid)

Οπως προκύπτει από τα όσα γράφει ο O Jogo, οι Βαυαροί παρακολουθούν τον Μάρτινς και τον βλέπουν σαν έναν παίκτη που μελλοντικά μπορεί να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί από πιθανές αποχωρήσεις των Αριέν Ρόμπεν και Φρανκ Ριμπερί. Οι άνθρωποι του club τον παρακολούθησαν στον αγώνα κόντρα στην Μπενφίκα και έμειναν ικανοποιημένοι από τα όσα είδαν.

Player 7:Gelson Martins- He is one of the fastest players in the world, coupled his immense dribbling ability, at the age of just 22, Martins has a bright future ahead of him. pic.twitter.com/luFHTyf6TY

— Tom (@TantalizingToby) January 10, 2018