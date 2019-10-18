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LIVE εικόνα: Ελλάδα-Κροατία
Με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Socca World Cup 2019 η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Ρέθυμνό την Κροατία!
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Με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Socca World Cup 2019 η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Ρέθυμνό την Κροατία!