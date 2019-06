Μάρτα: Ένα σύμβολο ισότητας! (pics & vids)

Η Μάρτα δεν είναι... άλλη μία παίκτρια. Ποτέ δεν ήταν και με βάση την καριέρα που έχει διαγράψει δεδομένα δεν θα μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου ως μια παίκτρια που απλά υπηρέτησε το άθλημα.

Η Μάρτα, κόντρα στην Αυστραλία έγραψε ιστορία: Εγινε η μόνη παίκτρια - είτε πρόκειται ποδόσφαιρο αντρών ή γυναικών - που σκοράρει σε 5 διαφορετικά Μουντιάλ, ενώ έπιασε το ρεκόρ του Κλόζε με τα 16 τέρματα σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ξεκίνησε το 2003 με τρία τέρματα, το 2007 πέτυχε επτά, το 2011 τέσσερα, το 2015 ένα και το 2019 άλλο ένα.

Η άφταστη Μάρτα, ωστόσο, φρόντισε στο 16ο τέρμα της να στείλει ένα μήνυμα διαφορετικό από τα άλλα.

Πανηγύρισε δείχνοντας στο παπούτσι της την ισότητα των δύο φύλων.

Marta celebrated her record 16th World Cup goal by pointing to a symbol of gender equality pic.twitter.com/yFb0NNhnBF — B/R Football (@brfootball) June 13, 2019

Θα μπορούσε να πει ότι οι γυναίκες είναι ανώτερες. Θα είχε το δικαίωμα. Θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Πολλά θα μπορούσε να κάνει. Προτίμησε να εκμεταλλευτεί αυτό το ξεχωριστό κατόρθωμα για να (απο)δείξει πως σε κάθε χώρο είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα μπορείς έχει ίσα δικαιώματα, ίσες απαιτήσεις και σαφώς οφείλεις να απαιτείς ίση μεταχείριση όταν αυτή (εννοείται πολύ κακώς) δεν υπάρχει!

H στιγμή της γέννησης του συμβόλου:

Marta and Brazil are on the board! pic.twitter.com/xmiskM1G6f — Sports Illustrated (@SInow) June 13, 2019

Brazil’s Marta has become the first player - male or female - to score in 5 different World Cups with that penalty vs Australia. Legend. She equals Miroslav Klose’s record of 16 World Cup goals. #FIFAWWC 2003

2007

2011

2015

2019 pic.twitter.com/qRUwa1GZAs — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) June 13, 2019

She's baaaaaaack Marta returns to Brazil's starting lineup for their big test vs Australia. pic.twitter.com/9Hnnuq8KuR — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 13, 2019

Marta has now scored more World Cup goals for Brazil than any other player in the nation’s history. Sweet sixteen for a living legend. pic.twitter.com/3j7HT3yoWB — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2019

​