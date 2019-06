Στο Nations League είχε συνεννοηθεί με τον Φερνάντο Σάντος να μην παίξει, παρά μονάχα εφόσον η Πορτογαλία έφτανε στα τελικά. Και αυτό συνέβη. Οπότε, ο ημιτελικός με την Ελβετία ήταν η πρώτη εμφάνισή του Ρονάλντο στη διοργάνωση. Και φρόντισε να τη συνδυάσει με γκολάρα. Με υπέροχη εκτέλεση φάουλ (25') έγραψε το 1-0 για το 86ο γκολ του στην 157η παρουσία του με το εθνόσημο. Μόνο ο Ιρανός, Αλί Νταεΐ με 109 έχει περισσότερα γκολ σε εθνικό επίπεδο.

Damn!!! When Cristiano Ronaldo is in his Zone, his freekicks are just a Beautiful Spectacle to watch.

What a Goal by the The King #NationsLeague #PORSUIpic.twitter.com/NPL7K9iWSQ

— Frank™ (@WangaTheTruth) June 5, 2019