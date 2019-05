Ιταλία: Η αποστολή για τα ματς με Ελλάδα και Βοσνία!

Ο Τζίτζιο Ντοναρούμα έμεινε εκτός αποστολής για τα δυο ματς των προκριματικών του Euro 2020. Αντίθετα, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι συμπεριέλαβε στα πλάνα του, τους Κουαλιαρέλα, Κεν. Αναλυτικά η αποστολή για τα παιχνίδια με Ελλάδα και Βοσνία: Κράνιο, Γκολίνι, Μιράντε, Σιρίγου, Ατσέρμπι, Μπιράγκι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Ντε Σίλιο, Έμερσον, Φλορέντσι, Ίτσο, Μαντσίνι, Ρομανιόλι, Σπινατσόλα, Μπαρέλα, Μπερναρντέσκι, Κριστάντε, Ζορζίνιο, Πελεγκρίνι, Σένσι, Βεράτι, Ζανιόλο, Μπελότι, Κιέζα, Ελ Σαράουϊ, Γκρίφο, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε, Κεν, Παβολέτι, Πολιτάνο, Κουαλιαρέλα

