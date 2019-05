Τέλος καριέρας για τον Ζούλιο Μπαπτίστα (vid)

Desde que era pequeño siempre tuve el sueño de llegar a ser futbolista profesional, jugar en grandes equipos y llegar a la selección de Brasil. Ese sueño se inició con mi debut con el Sao Paulo, un día que siempre permanecerá en mi memoria. Desde esa fecha todo ha sido muy rápido. He jugado en grandes clubes, he conocido gente maravillosa (compañeros, entrenadores, directivos, aficionados) y he vivido multitud de experiencias, de las que he tratado de aprender, para mejorar como persona y también como futbolista. . Durante todo este periodo siempre he tratado de dar lo mejor de mí en todos aquellos clubs a los que he tenido la suerte de representar: Sao Paulo, Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City y Cluj. . Hoy 23 de mayo de 2019, después de más de 20 años en la élite del fútbol es momento de dar un paso a un lado y anunciar que he decidido finalizar mi carrera como jugador. Comienzo una nueva vida, y en este momento, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que cumpliera mi sueño, y a los que han estado siempre a mi lado, en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos, dándome su cariño y apoyo. En especial a mi familia. Sin vosotros este trayecto no habría sido posible. ¡Gracias!. . Desde pequeno, sempre tive o sonho de me tornar um futebolista profissional. Esse sonho se concretizou quando joguei pela primeira vez no estádio no time de São Paulo. A partir dessa data, tudo aconteceu muito rápido. Eu conheci pessoas maravilhosas (parceiros, treinadores, gerentes, torcedores) e eu vivi uma infinidade de experiências, das quais eu tentei aprender, para crescer como pessoa e também como jogador de futebol. Eu sempre dei o meu melhor de mim mesmo para todos aqueles clubes que tive a sorte de representar. . Hoje 23 de maio de 2019, depois de mais de 20 anos na elite do futebol esta na hora de se afastar e anunciar que eu decidi terminar a minha carreira como jogador. Começo uma nova vida, e neste momento, quero mostrar a minha gratidão a todos aqueles que me permitiram realizar o meu sonho, e aqueles que sempre estiveram ao meu lado, nos bons e maus momentos.

A post shared by Júlio Baptista Oficial (@juliobaptistaoficial) on May 23, 2019 at 4:50am PDT