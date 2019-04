Ο Φρέντι Αντου ψηφίστηκε το καλύτερο Wonderkid του Football Manager όλων των εποχών (pic)

Δεν έχεις χρόνο να παρακολουθήσεις τα στοιχήματά σου; Το αυτόματο Cash Out* σου λύνει τα χέρια! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Εάν ήθελες 100+ γκολ στις πρώτες σου σεζόν τότε ήξερες ποιον να πάρεις. Ελεύθερος κι ωραίος μπορούσες να τον τσιμπήσεις προσφέροντάς του ένα καλό συμβόλαιο. Ναι, ο Φρέντι Αντου μας μεγάλωσε (όπως μεγάλωσε κι αυτό μαζί μας) και ήταν μια must μεταγραφή για όσους έπαιζαν Football Manager.

Σίγουρα είναι μέσα στα top wonderkid του παιχνιδιού και το SportBible αποφάσισε να κάνει μια ψηφοφορία για τους παίκτες του Football Manager. Σε αυτήν θα έβγαινε το καλύτερο wonderkind όλων των εποχών. Και ο Φρέντι Αντου με συντριπτική διαφορά ψηφίστηκε ως το καλύτερο.

Εχοντας περάσει και από τον Αρη στην πραγματική του καριέρα, ο Φρεντι Αντου είναι 29 ετών πλέον και ψάχνει για... ομάδα. Αλλά όπως φαίνεται παραμένει πρώτος στις καρδιές των απανταχού fan του Football Manager με ποσοστό 67%. Ποιοι ακολούθησαν;

Με 15% ο Cherno Samba

Με 9% ο Kennedy Bakircioglu

Με 9% ο Τonton Zola Moukoko

— SPORTbible (@sportbible) 12 Απριλίου 2019