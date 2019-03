Επέστρεψε στο σπίτι του και αναρρώνει ο Οσπίνα (pic)

Ο γκολκίπερ των Ναπολιτάνων κατά τη διάρκεια του ματς χτύπησε στο κεφάλι, αποφάσισε να συνεχίσει πείθοντας το ιατρικό επιτελείο ότι ήταν μια χαρά και στη συνέχεια κατέρρευσε.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, τοποθετήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έκανε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, όμως το βράδυ της Κυριακής το πέρασε νοσηλευόμενος.

Το απόγευμα της Δευτέρας πήρε τελικά εξιτήριο και αναρτώντας μια φωτογραφία με τα παιδάκια του στα social media, ανέφερε ότι:

«Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τις ευχές και το ενδιαφέρον, είμαι πλέον σπίτι και αναρρώνω με την οικογένειά μου, ελπίζω να επιστρέψω σύντομα, πιο δυνατός».

Thank you from the bottom of my heart to everyone for your prayers and your thoughts.

I am fine and recovering with my family.

I hope to be back soon and stronger than ever! pic.twitter.com/gssKzZ9jxD

— David Ospina (@D_Ospina1) March 18, 2019