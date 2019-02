Ο Σουηδός στόπερ της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα, ντύθηκε στα μαύρα και εμφανίστηκε με τους οργανωμένους οπαδούς της Μάλμε κατά τη μετακίνησή τους προς το «Στάμφορντ Μπριτζ», το βράδυ της Πέμπτης.

Μάλιστα, εκτέλεσε και χρέη... οργανωτή, κάνοντας την αρχή στα συνθήματα που τραγουδούσε το πλήθος.

Malmö FF fans are great, aren’t they? Here they are earlier chanting in the streets led by Leeds defender Pontus Jansson pic.twitter.com/9vb5Wxy112

— FootballJOE (@FootballJOE) February 21, 2019