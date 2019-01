Ντε Χέα: Ο... Μέσι των γκολκίπερ (pics & vids)

Οι συμπαίκτες του ήξεραν πόσο σημαντικό ήταν για εκείνον να καταφέρει να βγάλει τη... ρετσινιά από πάνω του και να χαρίσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στους «κόκκινους διαβόλους». Τόσο για να πάρει την... προσωπική του εκδίκηση για όσα έχει ακούσει το περασμένο διάστημα, όσο και για να συνεισφέρει κι εκείνος όσο καλύτερα μπορεί σε αυτό το εκπληκτικό 6x6 σε όλες τις διοργανώσεις και 5x5 πιο συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα που έχει καταγράψει η Γιουνάιτεντ με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο.

Από το βράδυ της Κυριακής, ο Ντε Χέα είναι ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο μιλάει σύσσωμος ο διεθνής Τύπος, αφού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο 1-0 του συλλόγου του Μάντσεστερ επί της Τότεναμ στο «Γουέμπλεϊ» για την 22η αγωνιστική της Premier League. Κι όχι επειδή έπιασε ένα πέναλτι ή έκανε μια καίρια επέμβαση στο φινάλε, αλλά γιατί είχε συνολικά 11 αποκρούσεις στο ματς, σημειώνοντας την καλύτερη προσωπική του επίδοση σε ματς πρώτης κατηγορίας, δίχως να δεχθεί γκολ! Η αμέσως προηγούμενη ήταν τον Δεκέμβρη του 2017, όταν σε αναμέτρηση με την Άρσεναλ είχε κάνει 14 επεμβάσεις σε ένα εκπληκτικό ματς στο «Έμιρεϊτς», ωστόσο, τότε, είχε δεχθεί ένα γκολ από τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι είχαν υποστεί μεγάλη ήττα με το τελικό 3-1.

Ο Ισπανός τερματοφύλακας, δήλωσε μετά τη λήξη της Κυριακάτικης αναμέτρησης στο Λονδίνο πως «αυτή είναι η πραγματική Γιουνάιτεντ», αφήνοντας να εννοηθούν πολλά για τις εμφανίσεις της ομάδας και την ψυχολογία των παικτών επί ηγεσίας Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ, αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του, τόσο αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του ρέφερι όπου όλοι έτρεξαν πάνω του, όσο και στα social media, εκεί που άπαντες είχαν έναν καλό λόγο να πουν και να εξυψώσουν το ηθικό του έμπειρου γκολκίπερ.

Εκείνος, πέρα από τον πανηγυρισμό του που αποτέλεσε κι ένα μικρό ξέσπασμα, μπροστά από την εξέδρα των φιλοξενούμενων, στο φινάλε του αγώνα με την Τότεναμ, έδειχνε σίγουρα γεμάτος ικανοποίηση από τον εαυτό του, αλλά παράλληλα, παρέμενε σοβαρός και ψύχραιμος ακόμα κι αν έβλεπε όλους τους υπόλοιπους... τρελαμένους με όσα είχε πετύχει στο «Γουέμπλεϊ». Περισσότερο απ' όλους, ο Μάτα έπιανε το κεφάλι του δίχως να μπορεί να πιστέψει όσα είχε δει και ο Ερέρα πόσταρε στα social media φωτογραφία του Ντε Χέα γράφοντας «δεν έχω λόγια»!

Find someone who looks at you the way Juan Mata looks at David De Gea...

Watch in-game clips and highlights with the Sky Sports app: https://t.co/qSgl6MG3Fg pic.twitter.com/oBb0hhwVWx

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 13, 2019