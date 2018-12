Το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο «Papa» ανακοινώθηκε από τη νέα του ομάδα, παρουσιάστηκε ως... Σπαρτιάτης πολεμιστής. Με την πανοπλία και το κράνος, σαν άλλος ακόλουθος και πιστός στρατιώτης των 300 του Λεωνίδα.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Έλληνας αμυντικός, στο «Ολντ Τράφορντ», έκανε ίσως την καλύτερή του εμφάνιση από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα των «κανονιέρηδων».

Έπαιξε τον ρόλο του και λίγες μέρες νωρίτερα στη μεγάλη «μάχη» του Βόρειου Λονδίνου απέναντι στην Τότεναμ, μπαίνοντας στο... πετσί του ρόλου και το κλίμα του ντέρμπι ώστε να καταλάβει την ψυχοσύνθεση των παικτών των δύο ομάδων κάθε φορά που συγκρούονται οι δύο ομάδες της πρωτεύουσας, ωστόσο, αυτό που κάνει τη διαφορά στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και δίνει τρομερή αξιοπιστία στα μετόπισθεν της ομάδας του, δεν είναι μονάχα η ικανότητά του να σταματήσει έναν αντίπαλο, να «διαβάσει» την κίνησή του ή ακόμα και να πέσει με δυνατό τάκλιν για τη μπάλα.

Περισσότερο και πάνω απ' όλα, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί το μυαλό του, τις εμπειρίες του από το υψηλό επίπεδο, έχοντας ως κυριότερο παράδειγμα όσα έζησε με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ τα προηγούμενα χρόνια και από τους πρώτους του μήνες στην Premier League, στο μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του, έχει δείξει όχι απλά προσαρμόστηκε, αλλά πως... μπορεί και να δώσει κατευθύνσεις σε όλους.

Τη στιγμή που ο αντίπαλος βγάζει επίθεση κι αν ο ίδιος δεν βρίσκεται στη θέση του, ο Sokratis θα κοιτάξει γρήγορα τη διάταξη της άμυνας τη στιγμή που η φάση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θα κάνει εκείνος την κίνηση που πιστεύει ότι θα τον φέρει σε θέση που θα καταφέρει να καλύψει χώρο και θα φωνάξει αμέσως σε αυτόν που πρέπει ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια και ν' αποφευχθεί το γκολ.

Είναι χαρακτηριστικό πως και στο ντέρμπι με την Τότεναμ, όπου κυρίως στο πρώτο ημίχρονο έδινε συνεχώς οδηγίες στους Κολάσινατς, Μουστάφι και Χόλντινγκ, όσο και στη «μάχη» με τη Γιουνάιτεντ, όπου έφτασε σε σημείο να μιλήσει ακόμα και στην... παλιοσειρά, Άαρον Ράμσεϊ, για φάση που ο Έλληνας στόπερ πίστευε ότι ο Ουαλός θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο, ο Sokratis έδειξε ξεκάθαρα στον Ουνάι Έμερι πως έχει βρει τον άνθρωπο που θα τον βγάλει ασπροπρόσωπο στην αμυντική γραμμή.

«Solid as ever» σχολιάζεται από τον βρετανικό Τύπο ο Παπασταθόπουλος μετά και το ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ», στη λήξη του οποίου κι ενώ κατευθυνόταν μαζί με τους συμπαίκτες του στην εξέδρα των φιλοξενούμενων για να τους χειροκροτήσουν, συζητούσε με τον Λένο, προφανώς για στιγμές στο ματς που ίσως θα μπορούσε ο τερματοφύλακας και οι αμυντικοί να έχουν καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. Το έχει ξανακάνει ο Σωκράτης και φροντίζει από τη στιγμή που θ' ακουστεί το σφύριγμα της λήξης, έχοντας... φρέσκα όσα έχουν διαδραματιστεί στον αγωνιστικό χώρο, να τα εξηγήσει όλα στον κάθε συμπαίκτη του, όταν αισθάνεται πως κάτι δεν έγινε όπως το έχουν δουλέψει ή κάτι δεν βγήκε με τη λογική που θα έπρεπε τη στιγμή που η Άρσεναλ δέχθηκε φάση για γκολ ή ακόμα και όταν μάζεψε τη μπάλα από τα δίχτυα της.

Arsenal head over to applaud the away fans at full-time. Sokratis has not stopped telling Leno what he should have done for the second goal (I'm pretty sure that's what he saying anyway). pic.twitter.com/5LhBHac2uJ

— Charles Watts (@charles_watts) December 5, 2018