Στην Παρί κάνουν πλάγιο... γιατί έτσι θέλουν και ο Νεϊμάρ παίρνει φάουλ με τον αέρα! (vid)

Οι Παριζιάνοι απέκτησαν αβαντάζ πρόκρισης στους «16» του Champions League με το 2-1 επί των «κόκκινων» το βράδυ της Τετάρτης, σ' ένα ματς από οποίο ο Κλοπ αποχώρησε έχοντας πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά του διαιτητή και τον τρόπο που ανέχθηκε τις... εξυπνάδες των Παριζιάνων όταν ήθελαν εκείνοι να κερδίσουν χρόνο και έπεφταν στο έδαφος.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες της Παρί εκτέλεσαν πλάγιο άουτ... δίχως καν η μπάλα να έχει περάσει τη γραμμή, ο ρέφερι απλά κοιτούσε αμέτοχος και εν συνεχεία σφύριξε τρομερό φάουλ στον Νεϊμάρ που έπεσε απλά επειδή... σούταρε.

Δείτε το βίντεο:

Absolute highlight of the match for me.

1. Ball doesnt even go out

2. Salah breathes on Neymar and is given a free kick

pic.twitter.com/dpEdqhzrkr

— (@DesignFootyIG) November 28, 2018