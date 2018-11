Ο Ρούντιγκερ είναι η χαρά της ζωής (vid)

Ο Γερμανός αμυντικός της Τσέλσι είναι ο... top-man, όπως τον αποκαλεί ο Ολιβιέ Ζιρού.

Είναι εκείνος που δίνει χαρά και προσφέρει γέλιο στ' αποδυτήρια των «μπλε», αφού, έχει μάθει ποια είναι τα πραγματικά δύσκολα στη ζωή και ποια είναι τα εμπόδια με τα οποία πρέπει απλά να γελάς και να τα προσπερνάς.

Η μουσική και η γενικότερη καλή του διάθεση, τον κάνει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα αγαπητή φιγούρα στο λονδρέζικο κλαμπ...

'In life generally, you need to have fun!'

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 15, 2018