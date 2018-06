Ιστορική συμμετοχή για Μπαπέ

Ο εκ των σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία ανήκει ολοκληρωτικά από φέτος έναντι 180 εκατ.ευρώ, ξεκίνησε στο παιχνίδι των «τρικολόρ» απέναντι στην Αυστραλία, στο Καζάν, για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του φετινού Μουντιάλ της Ρωσίας.

Με την παρουσία του στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν και έχοντας πλέον και τις εμφανίσεις από το Euro του 2016 στην πατρίδα του, ο Κίλιαν Μπαπέ έγινε ο νεότερος Γάλλος διεθνής που έχει βρεθεί στις δύο μεγάλες διοργανώσεις σε επίπεδο εθνικών ομάδων, σε ηλικία 19 ετών και 6 μηνών!

19 - Kylian Mbappe (19 years & 6 months) is the youngest France player ever to play a game in a major tournament (World Cup + EURO). Phenomenon.#WorldCup #FRAAUS pic.twitter.com/5A5B0ZTX9p

— OptaJean (@OptaJean) June 16, 2018