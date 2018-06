Νέος τεχνικός διευθυντής στην Μπαρτσελόνα ο Αμπιντάλ

Κανείς δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη με τη συνεργασία της Μπαρτσελόνα και του Ερίκ Αμπιντάλ. Ο 38χρονος Γάλλος είναι πλέον επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του club και ο βασικός υπεύθυνος δηλαδή για τις μεταγραφές και την εύρυθμη λειτουργία. Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Ρόμπερτ Φερνάντεθ, ο οποίος έμεινε στο πόστο για περίπου 2,5 χρόνια.

Ο Αμπιντάλ πέρασε τα καλύτερα ποδοσφαιρικά χρόνια του στην Μπάρτσα (2007-'13), κατακτώντας μεταξύ άλλων και δύο φορές το Champions League. Τώρα το κατά πόσο είναι ειδικός για το ρόλο που αναλαμβάνει σε ένα τόσο μεγάλο club, θα φανεί σε πρακτικό επίπεδο. Στα social media πάντως εκφράζονται αμφιβολίες, όσο αγαπητός κι αν είναι στους οπαδούς των Μπλαουγκράνα.

[BREAKING NEWS] @EAbidalOfficial will be the new first team technical secretary at FC Barcelona. More details https://t.co/6nWHlp2VNv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2018