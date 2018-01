Από τον Μέσι στον Γουίλ Σμιθ και τον Jay-Ζ, οι κορυφαίοι εύχονται στον Μπέκαμ (vids)

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι συνιδιοκτήτης της ομάδας από το Μαϊάμι που θα μπει στον κόσμο του MLS και στο πλευρό του έσπευσαν όχι μόνο διάσημοι ποδοσφαιριστές, αλλά όλος ο κόσμος των σούπερ σταρ.

Αφού ο Λιονέλ Μέσι του άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας, σειρά πήραν οι Νεϊμάρ, Γιουσέιν Μπολτ (του ζήτησε να τον πάρει επιθετικό), Σερένα Γουίλιαμς, Jay-Z, Τζένιφερ Λόπεζ, Γουίλ Σμιθ, η οικογένειά του και πολλοί ακόμα αθλητές και καλλιτέχνες, με τη λίστα των ευχών να μεγαλώνει διαρκώς.

He's waited a while... but David Beckham's dream is finally coming true pic.twitter.com/F2TagqTpnB

Messi to the MLS? Maybe in a few years... (via David Beckham/Instagram) pic.twitter.com/15EDDRRhSU

