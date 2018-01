Τραυματίστηκε στη φάση του δεύτερου γκολ που έβαλε κόντρα στη Λα Κορούνια. Αμέσως ο γιατρός της Ρεάλ έτρεξε κοντά του και τότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το απίθανο: του ζήτησε το κινητό τηλέφωνο, για να δει πώς ήταν το ματωμένο πρόσωπό του.

