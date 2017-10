Νοκ-άουτ για περίπου τρεις μήνες ο Ριμπερί!

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός των Βαυαρών τραυματίστηκε μόνος του σε άτσαλο πάτημα στο χορτάρι, στο παιχνίδι της Μπάγερν με τη Χέρτα που ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-2, στο πρώτο παιχνίδι δίχως τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο για τον σύλλογο του Μονάχου.

Ο Ριμπερί αποχώρησε με πατερίτσες από το γήπεδο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο διότι ο πόνος στο γόνατο ήταν αφόρητος και σύμφωνα με το SkyGermany, η ζημιά στους συνδέσμους του ποδιού του, τον οδηγεί εκτός δράσης για 2-3 μήνες...

That has to hurt!

Frank Ribery suffers a nasty looking injury! Let's hope it's not too serious!#BSCFCB pic.twitter.com/w2Qzt8CBQM

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) October 1, 2017