Ξέσπασε κόντρα για τον τραυματισμό των οπαδών της Λιλ (vid)

Περισσότεροι από 20 οπαδοί της Λιλ τραυματίστηκαν όταν πανηγυρίζοντας γκολ της ομάδας τους στο παιχνίδι με την Αμιέν, το μπροστινό κιγκλίδωμα της εξέδρας υποχώρησε και βρέθηκαν πεσμένοι στο περιθώριο του αγωνιστικού χώρου.

Ο πρόεδρος των γηπεδούχων στο Stade de la Licorne κατηγόρησε τους αντίπαλους οπαδούς και τους παρουσίασε ως υπαίτιους για το περιστατικό, με τον γενικό διευθυντή της Λιλ, Μαρκ Ίνγκλα να δηλώνει: «Είναι ανάξιες σχολιασμού και ανεύθυνες οι δηλώσεις του προέδρου της Αμιέν σε ένα τόσο δραματικό γεγονός. Ευελπιστούμε η Ομοσπονδία να εντοπίσει τους υπεύθυνους. Θα πρέπει στη Λιλ να εξετάσουν τις συνθήκες ασφαλείας του γηπέδου καθώς έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφιβάλλουμε».

Το ματς διεκόπη έπειτα από την υποχώρηση της εξέδρας, με το σκορ στο 0-1...

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/iJSEvdEc2L

