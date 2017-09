100 γκολ με την Άρσεναλ ο Ζιρού (vid)

Ιστορία έγραψε ο Ολιβιέ Ζιρού στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ. Ο Γάλλος επιθετικός έκανε το 4-1 στη νίκη των Άγγλων από το σημείο του πένλατι και έφτασε τα 100 τέρματα με την φανέλα των «κανονιέρηδων».

Ο Ζιρού, έγινε ο 19ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ομάδας που καταφέρνει κάτι τέτοιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το πέτυχε χωρίς να βρίσκεται σε όλα τα παιχνίδι στην εντεκάδα της ομάδας.

You won't see a more unenthused celebration of a player's 100th club goal. #BATEvAFC #UEL #Giroud https://t.co/vlLu9WMjgO

