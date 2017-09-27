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Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της Τρίτης στο σεντόνι με τ' αστέρια.

Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

ΑΠΟΕΛ – Τότεναμ 0-3

АПОЭЛ - Тоттенхэм 0:3. Харри Кейн (хет-трик) от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Μπεσίκτας – Λειψία 2-0

Бeшиктaш - PБ Лeйпциг от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Ντόρτμουντ Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

drt-rm____1-3 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Μαν. ΣΊΤΙ – Σαχτάρ 2-0

Maнчecтep Cити - Шaxтep от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Μονακό – Πόρτο 0-3

Монако - Порту от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Νάπολι – Φέγενορντ 3-1

Наполи - Фейеноорд 3:1. Oбзop мaтчa. Лига чемпионов - Групповой этап - Тур 2 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Σεβίλλη – Μάριμπορ 3-0

 

Σπαρτάκ Μ. - Λίβερπουλ 1-1

 

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