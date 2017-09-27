Ολα τα γκολ του Champions League (vids)

ΑΠΟΕΛ – Τότεναμ 0-3
АПОЭЛ - Тоттенхэм 0:3. Харри Кейн (хет-трик) от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Μπεσίκτας – Λειψία 2-0
Бeшиктaш - PБ Лeйпциг от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Ντόρτμουντ Ρεάλ Μαδρίτης 1-3
drt-rm____1-3 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Μαν. ΣΊΤΙ – Σαχτάρ 2-0
Maнчecтep Cити - Шaxтep от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Μονακό – Πόρτο 0-3
Монако - Порту от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Νάπολι – Φέγενορντ 3-1
Наполи - Фейеноорд 3:1. Oбзop мaтчa. Лига чемпионов - Групповой этап - Тур 2 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.
Σεβίλλη – Μάριμπορ 3-0
Σπαρτάκ Μ. - Λίβερπουλ 1-1