Ρέινα σε Μίλικ: «Ψηλά το κεφάλι» (pic)

Ο Πολωνός φορ έναν χρόνο μετά τη ρήξη χιαστών στο αριστερό γόνατο, υπέστη ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και στο δεξί, στη νίκη (3-2) επί της Σπαλ, το βράδυ του Σαββάτου.

Οι «παρτενοπέι» γνωστοποίησαν ότι τις επόμενες μέρες θα υποβληθεί στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση προς αποκατάσταση της ζημιάς και ο Πέπε Ρέινα μέσω social media έστειλε μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη του, γράφοντας στο twitter:

«Κράτα γερά φίλε... Είμαστε όλοι μαζί σου για να επιστρέψεις σύντομα και πιο δυνατός από πριν. Ψηλά το κεφάλι».

Tieni duro amico!siamo tutti con te per farti tornare al più presto e più forte di prima!

You'll come back stronger @arekmilik9 Chin up! pic.twitter.com/ON5Wp0doeC

