Ντάνι Άλβες: «Ο Νεϊμάρ μου πήρε τη μπάλα» (vid)

Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Παρί, συμμετείχε στους... καυγάδες του Νεϊμάρ με τον Καβάνι για τις στημένες φάσεις και το πέναλτι που κέρδισε η Παρί κόντρα στη Λιόν, το βράδυ της Κυριακής στο «Παρκ ντε Πρενς».

Αν και η άποψη που επικρατούσε ήταν πως ο Άλβες βοηθούσε τον συμπατριώτη του και οι δυο τους τάχθηκαν ενάντια στον Ουρουγουανό, ο άλλοτε άσος της Γιουβέντους είπε:

«Ήθελα να κάνω εγώ το φάουλ και γι' αυτό πήρα τη μπάλα. Είχα εκτελέσει ξανά στα προηγούμενα ματς και είχα αυτοπεποίθηση. Ωστόσο, ο Νέι μου πήρε τη μπάλα κι έτσι δεν κατάφερα να κάνω την εκτέλεση. Σημασία έχει η ομάδα και αυτή μπαίνει πάνω από κάθε μονάδα...».

See what Dani Alves did today, fighting to take the ball from Cavani to Neymar, very soon Cavani may loose his position in the PSG team pic.twitter.com/L28oPhWmcd

— Richard Acheampong (@ricangy) September 17, 2017