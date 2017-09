Η εικόνα του Νεϊμάρ με τον Ράλστον μετά το τέλος της αναμέτρησης της Σέλτικ με την Παρί άφησε πολύ άσχημες εντυπώσεις. Φαίνεται, όμως, ότι ο Βραζιλιάνος αρνήθηκε να δώσει τη φανέλα του, καθώς την είχε υποσχεθεί στο ίδρυμα Marina Dalglish Appeal για φιλανθρωπικό σκοπό. Την είδηση αποκάλυψε η Daily Mail και φαίνεται ότι απλά υπήρξε παρεξήγηση ανάμεσα στους δύο παίκτες

It was a pleasure to help !! https://t.co/m0JQsOlZCC

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2017