Δεκάρα στον ΑΠΟΕΛ οι Νέοι της Ρεάλ

Διασυρμός με 10-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη η ομάδα του ΑΠΟΕΛ U19 για το UEFA Youth League στο Alfredo di Stéfano Stadium. Η διαφορά δυναμικότητας... τεράστια, με τους Κύπριους να μη μπορούν να ελέγξουν την καταιγιστική Ρεάλ του Γκούτι! Χατ τρικ από Γκόμες (18', 25', 43'), Πέδρο (62', 71',77'), σκόραραν και οι Αντρί (32') Θαμπάρτε (49'), Πέρες (41', 83').

Guti's Real Madrid under-19s side have beaten APOEL under-19s 10-0 in the UEFA Youth League... pic.twitter.com/F6jmYZT4GQ

— Squawka News (@SquawkaNews) September 13, 2017