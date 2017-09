Ο Γάλλος χαφ ξεκίνησε το παιχνίδι της Τρίτης, πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, όμως αντικαταστάθηκε αναγκαστικά λόγω προβλήματος στο αριστερό πόδι.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τους Ελβετούς και τη νίκη (3-0) της ομάδας του Μουρίνιο, ο Πογκμπά αποχώρησε από το γήπεδο με πατερίτσες, εικόνα πολύ ανησυχητική για την κατάστασή του...

