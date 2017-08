Στα χαρακώματα Μπαρτσελόνα-Νεϊμάρ (vid)

Η αποχώρηση του Νεϊμάρ για την Παρί δεν αποτέλεσε όπως φαίνεται το τελευταίο κεφάλαιο στις σχέσεις του με την Μπαρτσελόνα. Οι εξελίξεις δείχνουν ότι οι δύο πλευρές έχουν επιλέξει το δρόμο της σύγκρουσης. Δημόσια τουλάχιστον πρώτος χτύπησε ο Βραζιλιάνος, εξηγώντας ότι αγαπάει το club, αλλά όχι τη διοίκησή του, που δεν πρέπει να μείνει στη θέση της, επειδή κάνει κακό στο σύλλογο.

Neymar is not happy with the Barcelona board pic.twitter.com/d0VMhdZ3mc

— Goal UK (@GoalUK) August 21, 2017