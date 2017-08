Χωρίς Ταχτσίδη ο Ολυμπιακός στην Κροατία (pic)

Χωρίς τον Ταχτσίδη θα αγωνιστεί στην Κροατία ο Ολυμπιακός. Ο διεθνής μέσος δεν πρόλαβε να είναι έτοιμος κι έτσι ο τεχνικός των Πειραιωτών, Μπέσνικ Χάσι, αποφάσισε να τον αφήσει στην Αθήνα.

Εκτός από τον Ταχτσίδη, και ο Αλμπέρτο Μποτία δεν ταξίδεψε στην Κρατία λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μπεν, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Ελαμπντελαουί, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Γιαννιώτης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Μίλιτς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά, Σιώπης, Βούκοβιτς και Ζντιέλαρ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ριέκα. / The players selected for the match against @NKRijeka. #olympiacos #UCL #RIJOLY pic.twitter.com/pdeKQBpic8

