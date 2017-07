Τρολάρισμα που... πόνεσε την Άρσεναλ από τον Μπεν Γιέντερ (pic)

Ο Γισάμ Μπεν Γιέντερ, σκόραρε στο «Έμιρεϊτς» στη νίκη με σκορ 2-1 των Ανδαλουσιανών επί της Άρσεναλ, όμως η ισπανική ομάδα τερμάτισε δεύτερη, στην ισοβαθμία με τους Άγγλους, ελέω της καλύτερης επιθετικής επίδοσης.

«Κάναμε το 2/2 αλλά δεν βγήκαμε πρώτοι...» έγραψε στο twitter ο Μπεν Γιέντερ έχοντας μάθει φυσικά ότι εκτός από τους βαθμούς μετρούσαν και τα γκολ που πετύχαινε κάθε ομάδα στο τουρνουά.

Ένας φίλος των Λονδρέζων τον προσέβαλε χαρακτηρίζοντάς τον «απόρριψη της Τουλούζ», για να πάρει όμως την απάντησή του:

«Μην ανησυχείς φίλε μου, ίσως πάρετε εκδίκηση στο Τσάμπιονς Λ.... Ώπα, περίμενε».

Φυσικά «πάτησε» την Άρσεναλ εκεί που φέτος θα πονέσει, αφού για πρώτη φορά επί εποχής Βενγκέρ δεν θα συμμετέχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση...

Ahahah dont be mad bro you may get your revenge in Champions Le...... Oh wait https://t.co/HvDddKhBzU

— Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) July 30, 2017