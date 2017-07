Μήτρογλου: «Θα επιστρέψω πιο δυνατός για το 37ο πρωτάθλημα» (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις για 7’ στο φιλικό της Μπενφίκα με τη Λειψία, πριν αποχωρήσει τραυματίας σε φάση όπου σκόραρε αλλά το γκολ δεν μέτρησε.

Αργότερα, ο Μητρογκόλ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν.

«Άτυχη στιγμή σήμερα! Θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατόν, θα είμαι 100% έτοιμος και δυνατότερος να βοηθήσω την Μπενφίκα για να κατακτήσει το 37 πρωτάθλημα», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο twitter ο διεθνής επιθετικός.

Unfortunate setback today! I'll return as soon as possible, be 100% ready and stronger to help @SLBenfica win the 37th! #CarregaBenfica pic.twitter.com/1RXWzf9vhH

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) 30 Ιουλίου 2017