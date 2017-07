Η Ντιναμό υποδέχθηκε την Μπιλμπάο στο Βουκουρέστι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο γιος του Ριβάλντο πέτυχε γκολάρα.

THIS IS EPIC! Rivaldinho scores an AMAZING goal vs Athletic Club, the great Rivaldo goes crazy in the stands! Absolutely wonderful goal! pic.twitter.com/1ibKCIM1fU

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 27, 2017