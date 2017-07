Ένας Μπαπέ ισούται με... 4 ελληνικά νησιά! (pic)

Το «Times Sport», μέσω του λογαριασμού του στο twitter έδωσε ιδέες με το τι θα μπορούσε να αγοράσει η Ρεάλ Μαδρίτης με τα χρήματα που θα δώσει για τον Κιλιάν Μπαπέ.

Τα 160.000.000 λίρες (180.000.000 ευρώ) είναι ένα ποσό το οποίο θα μπορούσε να δώσει ζωή σε πολλά παιδιά που ζουν σε τριτοκοσμικές χώρες.

Όμως, αν θα ήθελαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα στη Μαδρίτη σε άλλα πράγματα αυτά θα μπορούσαν να είναι η αγορά:

- 64 Bugatti Chiron αξίας 2.500.000 λιρών το καθένα.

- Δύο μαχητικών αεροσκαφών αξίας 80.000.000 το καθένα.

- Τέσσερα ελληνικά νησιά 1.100 τετραγωνικών αξίας 40.000.000 ευρώ το καθένα. Τον ΕNΦΙΑ τον σκεφτήκατε, ρε μάγκες;

- Θα μπορούσαν επίσης να πληρώσουν 7.230 νοσοκόμες με ετήσιο εισόδημα 22.128 λίρες η καθεμία.

- Η αγορά πέντε σπιτιών με 8 κρεβατοκάμαρες στο Notting Hill αξίας 32.000.000 λίρες το καθένα, θα ήταν μια σημαντική επένδυση. Δεν έχουν ΕNΦΙΑ στο Νησί.

- Η Τερέζα Μέι αμείβεται με 142.500 λίρες ετησίως. Αν o Πέρεθ αποφάσιζε να κάνει δώρο το μισθό του πρωθυπουργού της Αγγλίας θα το έκανε για 1.122 χρόνια!

- Από τον... υπολογισμό δεν λείπουν κι οι «Times». Με 160.000.000 λίρες, θα μπορούσε να πάρει 100.000.000 αντίτυπα της εφημερίδας.

