Η τρίτη εμφάνιση της Ρεάλ δια χειρός φιλάθλου! (pics & vid)

Ο Χεσούς Σεράνο, μπήκε στο διαγωνισμό της Adidas, σχεδίασε την τρίτη εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου το όνομά του.

Η «βασίλισσα» έκανε γνωστό το σχέδιο της τρίτης φανέλας η οποία έχει γαλάζιο χρώμα.

Ο Σεράνο μάλιστα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Ζιντάν και τους παίκτες του, με τον ίδιο να δηλώνει συναισθηματικά φορτισμένος.

The designer of Real Madrid's 2017/18 3rd kit, Jesús Serrano who won the Adidas competition which asked fans to make design submissions. pic.twitter.com/VfPwLIwZsD

