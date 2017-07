Γαλατά: Κυνήγι σε παίκτες, έκαιγαν τα διαρκείας (pics&vids)

Οργή, συνθήματα κατά πάντων και ακόμα και... κυνήγι σε παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση. Ο κόσμος της Γαλατά ξέσπασε μέσα στο γήπεδο μετά τον αποκλεισμό - σοκ και ο μόνος που... διασώθηκε ήταν ο κίπερ Μουσλέρα. Μόνο αυτός χειροκροτήθηκε.

Φυσικά και ζητήθηκαν οι παραιτήσεις όλων. Από διοίκηση μέχρι Τούντορ! Όσο για τα media στην Τουρκία; Αναφέρουν πως η Γαλατά αποκλείστηκε από ένα χωριό! Oι οπαδοί ήταν εξοργισμένοι κι έφτασαν σε σημείο να καίνε τα εισιτήρια διαρκείας.

Galatasaray fan 'rightly' burns his season card after the shocking result vs Östersund. #YonetimIstifa pic.twitter.com/CWVDtyF2MM

— ToLive&DieForGala (@EmzUlas) July 20, 2017