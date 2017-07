Συγκινήθηκε ο Σέζνι όταν ρωτήθηκε για την Άρσεναλ! (vid)

Πέρασε πολλά χρόνια στην Άρσεναλ και δεν θα μπορούσε να ξεχάσει την πορεία του στην premier league.

O λόγος για τον Βόιτσεχ Σέζνι, ο οποίος συγκινήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση στη Γιουβέντους, όταν ένας δημοσιογράφος έφερε στο... τραπέζι το όνομα των «κανονιέρηδων».

Μάλιστα ο Πολωνός πορτιέρο σταμάτησε για λίγο τα λεγόμενα του, καθώς πήγε να βάλει τα κλάματα.

Wojciech Szczesny holding back the tears when asked about Arsenal by @GoalItalia's @romeoagresti during his press conference. pic.twitter.com/IiA94uPlr0

— Goal (@goal) 19 Ιουλίου 2017