Οπαδός της Αρσεναλ έκανε τατουάζ το πρόσωπο του Λακαζέτ στον κ@@ο του (vid)

Ενας οπαδός της Αρσεναλ είχε δώσει μία υπόσχεση στο τουίτερ και έσπευσε να την υλοποιήσει. «Εάν πάρουμε τον Λακαζέτ, θα χτυπήσω τατουάζ τη μούρη του σε οπουδήποτε σημείο του σώματός μου», είχε πει και τελικά ο Λακαζέτ κοιτάζει τον κόσμο προς τα πίσω από το δεξί κ@@@@ρι του παλικαριού, που καλύτερα θα ήταν να προσέχει τι εύχεται. Το φοβερό ήταν ότι ο Γάλλος επιθετικός έγραψε «ποιος είναι αυτός ο τύπος;» και θέλει να τον γνωρίσει.

The film does the tattoo a lot more justice than the still image. pic.twitter.com/bOY7JeYIFA

— The Ranch (@theranchtattoo) July 16, 2017