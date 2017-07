Συγκλονιστική συγκέντρωση οπαδών έξω από το σπίτι του Νούρι! (pics & vids)

Ο νεαρός χαφ του Αίαντα, κατέρρευσε στο φιλικό προετοιμασίας με τη Βέρντερ Βρέμης το περασμένο Σάββατο και μόλις βγήκε από το τεχνητό κώμα στο οποίο τον τοποθέτησαν στο νοσοκομείο, διαγνώστηκε με σοβαρό και μόνιμο πρόβλημα στον εγκέφαλο...

Το απόγευμα της Παρασκευής χιλιάδες οπαδοί βρέθηκαν έξω από το σπίτι του για να του εκφράσουν τη στήριξή τους, τόσο σ' εκείνον, όσο και στους γονείς του, δημιουργώντας συγκλονιστικές εικόνες, στις οποίες συμμετείχαν και οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου...

The emotional cheer rising up from Ajax fans gathering outside Appie Nouri's house pic.twitter.com/hlEGV5wgrM

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 14, 2017