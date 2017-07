Πολύ κοντά στη Μίλαν ο Μπονούτσι!

Κοντά σε ένα πολύ μεγάλο deal βρίσκεται η Μίλαν, η οποία τα έχει βρει σε όλα με τον Λεονάρντο Μπονούτσι. Σύμφωνα με τη La Stampa ο αμυντικός της Γιουβέντους είναι με τις... βαλίτσες στο χέρι, μιας και η «Μεγάλη Κυρία» δεν είναι αρνητική στην πρόταση των 40 εκατ. ευρώ των ροσονέρι. Μάλιστα, από το περιβάλλον των Ανιέλι έγινε γνωστό πως το deal μπορεί να κλείσει και απόψε. Αλλωστε, στη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη, περιλαμβάνεται και ο Ντε Σίλιο. Η Μίλαν θέλει να κλείσει άμεσα τον Μπονούτσι, ώστε να βρεθεί στην περιοδεία στην Κίνα.

La Stampa - owned by the Agnelli family - says Leonardo Bonucci to #ACMilan could be completed tonight. https://t.co/9bn3XWw2D9 #Juventus pic.twitter.com/Bu0EoBbRK8

— footballitalia (@footballitalia) July 13, 2017